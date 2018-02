"Chocopalace" festival mondial de sculptures en chocolat à Durbuy

"Chocopalace", le plus grand festival de sculptures en chocolat au monde dans la plus petite ville du monde !

1er festival mondial de sculptures en chocolat en plein centre de Durbuy. Un lieu unique et accueillant pour cette première édition chocolatée . Du 9 février au 2 avril, arrêtez vous dans cet univers de rêve et de magie et découvrez de nombreuses sculptures en chocolat entièrement réalisées à la main par plus de 20 artisans.

Le thème : la jungle ! Éléphants , singe ou encore lion, le tout en chocolat dans un décor de rêve où se mêleront fontaine et rivière de .. chocolat.