Château d'Hélécine : du chocolat à volonté...

ChocoPalace, du 01er au 23 décembre, c'est un véritable voyage au travers d'un parcours qui mènera le public au cœur de la jungle. Singes, crocodiles, zèbres, perroquets et même un éléphant de 3 mètres de haut ! Chaque semaine, une dizaine d'exposants seront présents. Des dégustations gourmandes seront proposées : vrais chocolats belges, gaufres et churros, bières, vins et spiritueux au chocolat, boisson chaude. Il y en aura pour tous les goûts, pour petits et grands.

EXPOSITION

Débutez un véritable voyage au travers d'un parcours qui vous mènera au coeur de la jungle. Singes, crocodiles, zèbres, perroquets et même un éléphant de 3 mètres de haut ! Oserez-vous traverser la rivière chocolatée pour atteindre la grande fontaine d'où coule l'or brun ? Une exposition sensationnelle et jamais vue au monde à vivre à votre rythme, seul ou à plusieurs.

EXPOSANTS

Chaque semaine, une dizaine d'exposants vous attendent au bout du périple chocolat. Des dégustations gourmandes vous y seront proposées et vous pourrez vous délecter de vrais chocolats belges, de gaufres et churros, bières, vins & spiritueux au chocolat et côtoyer les plus célèbres marques. A vos paniers et gâtez-vous !

CHOCOBAR

Besoin de reprendre quelques forces après cette grande expédition ? Prenez le temps de savourez une boisson chaude ou une coupe de champagne au chocolat. Bien évidemment il y aura pour tous les goûts, pour petits et grands. Pendant votre pause douceur, laisser participer vos loulous aux ateliers culinaires encadrés.

http://www.chocopalace.be