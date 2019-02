Celtic legends "Connemara Tour 2019" ce 15 février à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve

Celtic Legends vous apporte 100% de danse traditionnelle irlandaise, de musique et de chanson.

Venu de Dublin en Irlande, Celtic Legends c’est 12 danseurs et cinq musiciens.

Les danseurs s’emparent de la scène avec une frénésie volcanique, envahissant l’espace de leurs chorégraphies fluides, mais rigoureuses martelant puissamment le sol avec fougue et une époustouflante synchronisation. Les musiciens sont issus du sérail de la musique irlandaise et à ce titre utilisent uniquement des instruments traditionnels.

Celtic Legends est une merveille tant pour les yeux que pour les oreilles!

A ne pas manquer à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve ce 15 février dès 20H.

Ecoutez Eric Dessauvage de Ara Productions TLD que Terry Lemmens à contacté ce mardi