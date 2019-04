"Ce qu'il reste de nous" un premier roman pour Justine Huart

Passionnée d'écriture et de littérature, elle se dirige vers des études de médecine. Mais sa passion l'amène à sortir un premier roman intitulé "Ce qu'il reste de nous"' et publié tout récemment chez Noir Edition. 'Je m'appelle Julie Timmers. Autrefois, on m'appelait "Dr Timmers". Autrefois, on m'appelait aussi "Timmy". Ca fait 5 ans que je n'ai plus mis un pied dehors. Je ne me risque plus à sortir dans la rue, c'est trop effrayant . ET ca fait parler les gens. Je n'aime pas leur faire ce plaisir. L'intérieur de ma maison est négligé. A vrai dire, c'est un dépotoir. J'en suis consciente. Mais ça reste chez moi. Alors je m'y sens quand même bien. Je prendrai le temps de ranger et de manger quand je l'aurai retrouvé. ... Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres . Aujourd'hui j'ai vu quelque chose . Quelque chose que je n'aurais pas dû voir . Pas si la police a raison. Pas s'il est parti de son plein gré...'

