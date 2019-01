L’agenda de l’ONU a été adopté par tous les états membres dont la Belgique à New York en septembre 2015. Un agenda a été créé. Le programme de cet agenda est fait de 17 objectifs :

En simple, d’ici 2030 : plus de pauvreté, création d’énergie propre, une éducation de qualité pour tous, plus de faim, paix et justice, égalité entre les sexes, veiller à une consommation responsable, des mesures contre le réchauffement climatique, protection de la biodiversité, …

Plusieurs initiatives ont été prises dont un nouvel outil qu’Association 21 et ses partenaires ont créé : " Cap 2030 " un jeu-animation sur les 17 objectifs de Développement durable . Explications en compagnie de Dominique Willemsens du Réseau Idée...