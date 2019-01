Camille Meunier, photographe animalière...

Camille Meunier vit à Mons. C'est une passionnée d'image et de photographie animalière

"Kamille Cm" est le nom de cette jeune artiste dont les vidéos sont publiées sur Youtube "Danse hivernale"; "Langage des arbres", "Forêt mon amour"; "Contemplations"... Camille joue avec les compositions, les couleurs du ciel et des arbres, tel un peintre sur sa toile. Avec un fond musical, selon l'inspiration de son frère Nicolas, compositeur, les vidéos signées Kamile Cm dépassent le le cadre de l'observation animalière pour vous inviter à l'émerveillement devant la grâce d'un cygne ou l'élégance d'un héron.

Le terrain de prédilection de Camille, ce sont les forêts ardennaises de Saint Hubert.

Vous pouvez suivre Camille via FACEBOOK

Et bien sur sur YOU TUBE et c'est ICI

Ecoutez Camille que Jean-Marc Decerf à contacté cet après midi...