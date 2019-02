Notre séquence en collaboration avec le collectif " Namur Gourmande " sur Facebook et sa digne représentante, Larissa Haumont...

Et nous prenons la direction de Erpent où .... ça mijote ! Un tout nouveau concept de plats a emporter. Il est né du désir du Traiteur Paulus de mettre sa passion pour la cuisine et son inventivité en bocal afin de proposer de délicieux plats traditionnels ou gastronomiques. Et comme de bien entendu, Terry Lemmens ne s'est pas laissé tenter ....

Et plus d'info ICI