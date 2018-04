C'est la "Fête de la Récup'" du 28 avril au 6 mai

Organisée par RESSOURCES, la Fête de la récup' propose pendant une semaine de mettre un coup de projecteur sur les entreprises d'économie sociale actives dans la réutilisation de biens. De nombreuses animations gratuites seront organisées à Bruxelles et en Wallonie pour sensibiliser à un mode de consommation alternatif et plus respectueux de notre environnement. Ventes exceptionnelles, ateliers créatifs, déstockage, repair café, rallye zéro déchet, vitrines en fête...

Plus personne aujourd’hui ne peut passer à côté de la mouvance Zéro déchet dont un des mots d’ordre est de " réutiliser plutôt que jeter " ! Pour prolonger la durée de vie de chaque objet, triez et donnez avant de jeter, faites le choix de la seconde main et privilégiez la récup’, donnez une seconde vie/chance à vos vêtements inutilisés… et surtout collaborez avec des entreprises d’économie sociale du secteur de la réutilisation pour garantir la plus-value environnementale, sociale et économique de votre geste. Voilà pourquoi pendant une semaine, les pros du secteur vous invitent à pousser la porte de leurs boutiques de seconde main et à participer à leurs animations !



La Fête de la récup’ est un une initiative de RESSOURCES, la fédération des entreprises d’économie sociale actives dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation, la valorisation et le recyclage des ressources selon une dynamique d’économie circulaire.

Arabelle Rasse, chargée de Communication à l'asbl RESSOURCES était en nos studios ce vendredi.



Infos pratiques et programme ICI