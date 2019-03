C'est la Fête à l'Ecole d'Autrefois à Treignes ces 30 et 31 mars !

Ce week-end des 30 et 31 mars ce sera la Fête à l'Ecole d'Autrefois à Treignes. Ce sera également les 20 ans de l'Espace Arthur Masson !

Venez faire la fête en famille ou entre amis, dan une classe ancienne, vivez une heure de cours comme en 1932. Découvrez différents ateliers pratiques en continu durant tout le week-end.

Vous aimez le bricolage ? N'hésitez pas à réaliser un bonnet d'âne, un cartable en carton et des jeux à l’ancienne !

Vos grands-parents apprenaient la calligraphie en classe, venez en faire autant !

Et la leçon d’économie domestique, vous connaissez ? Découvrez ce vaste cours, réalisez différents points en broderie ou rendez étincelants des cuivres.

Vivez une vraie kermesse d’antan dans un décor parfait pour cette occasion, la place du village du parcours-spectacle " Trignolles ". Testez votre équilibre sur les skis à plusieurs, votre force au jeu du clou, votre dextérité sur la planche à savon et bien d’autres surprenants jeux oubliés…