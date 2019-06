"C'est arrivé dans un jardin" 40 histoires insolites ..

"C'est arrivé dans un jardin" .... - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/06/2019 40 histoires insolites, dramatiques, mystérieuses et vraies .. 40 histoires insolites, dramatiques, mystérieuses et vraies "Nous rêvons tous de découvrir un trésor enfoui au fond de notre jardin. Mais il n’est pas toujours celui que l’on imaginait ! Des haies fraîchement posées s’évaporent en une nuit. Un nouveau riche devrait se méfier d’un curieux journaliste. Un bébé abandonné bouleverse des vies entières. Un enfant silencieux déjoue des plans pour le moins… mortels." Marc Pasteger, rédacteur en chef du Soir mag, raconte 40 histoires étonnantes et vraies. Personne n’a rien vu… mais les voisins ont souvent tout entendu ! Un chouette ouvrage paru aux Editions Weyrich