Brocante de charme au Château de Deulin

Elégance des lieux et des étals, sensibilité des hôtes et des exposants, charme des objets exposés de l’antiquité à la décoration et mobilier de jardin, table et terrasse gourmandes : le rendez-vous au Château de Deulin charmera une fois encore !

Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le domaine du Château de Deulin s’étend sur 24 ha partagé entre les jardins à la française, les plans d’eau et les bois. Le château construit en briques chaulées et en pierre bleue forme un ensemble architectural d’une harmonie d’autant plus perceptible que Deulin est surtout une demeure familiale qui respire bel et bien la vie.

Une mise en scène élégante extérieure et intérieure : à l’occasion de la brocante, des dizaines de tonnelles habillent le domaine de leur blancheur au gré d’un parcours cheminant de la cour d’honneur à la basse-cour, le long de l’allée des tilleuls. A l’intérieur, les exposants occupent notamment les fenils ou encore l’Orangerie qui fut auparavant le garage à calèches !

Plaisir de chiner : chaque exposant est sélectionné avec soin, recommandé, connu et apprécié. "En fait, il nous importe de partager nos complicités, nos coups de cœur ! " confie Simon. En tout une septantaine d’exposants sensibles dont les initiés n’ont aucun mal à reconnaître les talents de découvreur. Majoritairement originaires des quatre coins de Belgique, ils sont aussi allemands, français, hollandais à avoir fait le déplacement.

Ces samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin de 10 h à 19 H . 5euros

Toutes les infos ici



Ecoutez Simon de Harlez contacté cet après midi par Fanny Gillard