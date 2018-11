Brabant-Wallon : offre d'emploi d'un(e) auxiliaire de crèche à Lasne...

THE LITTLE BEARS est une crèche agréée pour enfants de 0 à 3 ans qui recherche une auxiliaire en crèche

Vos tâches quotidiennes consistent à :

Effectuez la préparation des repas, nettoyage des locaux et du mobilier, préparation du linge.

Ponctuellement, vous surveillez la sieste et vous participez à l'animation des plus grands.

Quel profil est recherché pour ce poste ?

Vous avez l’expérience dans le métier depuis au moins 1 mois.

Le Permis de conduire et disposer d’un moyen de locomotion personnel (l'endroit de la crèche est peu accessible en transports en commun)

Type de contrat ?

Régime de travail : Temps partiel - Horaire : Entre 20 et 30 heures/semaine à convenir. chaque jour presté : jusqu'à 18 heures

Type : A durée indéterminée

Comment postuler ?

Veuillez envoyer D'URGENCE votre CV et une lettre de motivation soit par courrier postal, soit par e-mail : anaissdvdg@hotmail.com

THE LITTLE BEAR

THE LITTLE BEAR DE VILLE Anaïs (Responsable)

Route de l'Etat 196 1380 Lasne BELGIQUE

Email : anaissdvdg@hotmail.com