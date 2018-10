Brabant Wallon : offre d'emploi d'équipier polyvalent de restauration

Direction le Brabant wallon avec des offres d’emploi d’équipiers polyvalents de restauration pour la région de Corbais.

Afin de renforcer son équipe en place, le McDonald's de Corbais recherche entre 5 et 10 collaborateurs de restauration rapide pour différentes fonctions. Ils engagent des équipiers accueil/salle pour accueillir les clients au comptoir et via le drive, effectuer l’enregistrement en caisse, se charger de la commande, de la cuisson et être également responsable de l’entretien des postes de travail. Un second profil est aussi recherché, il s’agit d’équipiers cuisine/grill avec comme tâches principales : régler les appareils de cuisine, disposer les composants nécessaires à la préparation des salades et hamburgers, ainsi que l’entretien des postes de travail et de la salle.

Régime : L’entrée en fonction se fera via un contrat de formation de 13 semaines avec des prestations de 25h par semaine pour finir par un contrat à durée indéterminée. En fonction des compétences et de la motivation, le collaborateur pourra évoluer au sein de la société vers d’autres fonctions.

Pour postuler : envoyez une lettre de motivation ainsi qu'un CV par mail à s0091@be.mcd.com