Brabant Wallon : 2 offres d'emploi de développeur informatiques pour la région de Limal...

La société Vox Teneo, qui développe des solutions informatiques recrute 2 profils de développeurs informatiques. Cette société met l’accent sur la créativité et le talent, ils motivent leurs employés en leur donnant un maximum de libertés, avec des horaires flexibles, une politique de télétravail et de mobilité internationale. Ils offrent des formations continues en interne et en externe avec la possibilité de décrocher des certificats. Ils proposent différentes perspectives intéressantes d’évolution en fonction des besoins.



Au niveau du profil du candidat ?



Pour ces postes le candidat aura au minimum un bachelier en informatique ou une expérience équivalente avec au moins deux ans d’expérience professionnelle ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais.



Régime : Il s’agit d’un temps plein de 39h par semaine pour un contrat à durée indéterminé.



Pour postuler : Postuler en suivant ce lien : https://www.voxteneo.com/job/net-developer-4/