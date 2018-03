Bourses aux vélos proposées par Pro Velo.

Depuis 1992, l'équipe de Pro Velo offre un soutien professionnel aux particuliers, aux pouvoirs publics et aux entreprises sous forme de services et de solutions "sur mesure". Soutenir les cyclistes actuels et potentiels, enseigner la conduite du vélo, diffuser une image positive et accompagner la politique cycliste. Pro Velo contribue ainsi à une meilleure qualité de vie.