"Belge&But" une nouvelle marque de T-shirts wallons créés pour la Coupe du Monde

Sabrina Cauz (elle préfère qu'on l'appelle "Bilette") habite à Hastière dans le sud Namurois. Bilette aime se lancer des défis et c'est ainsi qu'elle a créé une marque de T-shirts dédiés à la Coupe du monde de Football. Sérigraphe et graphiste, elle a réalisé le logo, un petit diable footballeur stylisé, et imprimé dans un premier temps une centaine de T-shirt. Pour passer à la vitesse supérieure, l'Hastiéroise s'est adressée à l'entreprise naninnoise 4e Dimension pour l'impression de ses T-shirts. Et ceux ci sont... comme de bien entendu de couleurs noir, jaune ou or.

Vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE

Ecoutez Bilette qui était l'invitée de Terry Lemmens dans Aller/Retour ce jeudi !