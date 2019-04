Beauvechain Air Base ce 10 avril - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/04/2019 Ce mercredi 10 avril, la base aérienne de Beauvechain organise le" Beauvechain Air Base Day 2019" ou simplement le "BAB Day 19" Le but de cet événement est de présenter de manière détaillée les nombreuses unités spécifiques de la base et des avions de notre Force Aérienne belge, avec bien sûr l'accent sur les avions de la base aérienne (les hélicoptères A109 et NH90 et les avions SF260 Marchetti). En plus, plusieurs associations civiles aéronautiques, qui ont un lien particulier avec la base, seront également présentes. De 10h à 17h, le public aura l'occasion de visiter différents stands. De plus, il y aura une exposition statique de différents aéronefs et des démonstrations régulières de vol auront lieu tout au long de la journée. Le public cible : les jeunes qui s'intéressent à l'aviation et/ou à une carrière à la Défense, les personnes intéressées par le monde du vol et la population avoisinante. Détails via le site Notez encore que les recettes de cette journée seront reversées à de bonnes oeuvres. Ecoutez Nicolas Uyttenhoef membre du noyau central de l'organisation et commandant d'aviation.