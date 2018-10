Bâti et biodiversité: accueillir les chauves-souris, hirondelles, martinets ...

Tout projet architectural peut accueillir et stimuler la biodiversité de diverses manières : végétalisation des espaces, perméabilisation des abords, mais aussi aménagements favorables à la faune et à la flore. Autant d'aspects qui participent à la reconnexion du bâti au maillage vert et bleu et qui contribuent à faire de nos villes et village des lieux de résilience et durables !

A l'exemple de la commune de Saint Gilles qui a décidé de protéger les nids du martinet commun. Elle a demandé à Elisa Ruwet de la maison de l’écologie de cartographier les bâtiments avec leurs nids. Actuellement, près de 50 bâtiments ont été recensés.

L’isolation des bâtiments peut être parfaitement effectuée autour des cavités de nidification.

Afin de protéger les oiseaux, les propriétaires de ces bâtiments doivent en tenir compte dès maintenant. Cette initiative communale serait une première en région bruxelloise. D'autres communes ont déjà installé des nichoirs. Et l'association Natagora oeuvre en ce sens, sensibiliser la population à accueillir moineaux, hirondelles, martinet, chauve souris .. en construisant autrement !



