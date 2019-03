Bastien Courtain et Quentin Lecaillé, deux jeunes musiciens de l'univers electro !

Ça monte, ça monte, ça monte pour Bastien et Quentin! Le groupe "Calumny" n'a qu'un an et demi mais leur production musicale est déjà bien étoffée avec une vingtaine de morceaux à leur actif.

Bastien originaire de Rochefort et Quentin, lui, originaire de Hotton, se sont mis récemment en colocation. dans leur sous-sol, ils ont créé leur propre studio où ils accueillent de temps à autres des chanteurs, chanteuses pour poser des voix sur leurs compositions.

Orientée Electro, leur création s'adresse tant à un public au sein des clubs qu'au sein des festivals.

Pour Bastien, cela reste une activité à mi-temps, il est aussi professeur de science. Par contre, pour Quentin, c'est une autre histoire puisqu'il a décidé d'abandonner sa profession pour se consacrer exclusivement à la musique, il donne d'ailleurs des cours de production musicale.Leur prochaine grosse date à venir est sans nul doute leur passage aux Francofolies de Spa le 19 juillet.

Bastien Courtain et Quentin Lecaillé (de Hotton) étaient les invités de Terry Lemmens dans votre émission Aller/Retour ce vendredi !