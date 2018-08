Balades gourmandes à pied ou en ... Segway !

Ce 1er septembre dès 14H30 ! Au gré de cette balade, vous dégusterez, à la "Maison des Desserts" une praline et un biétrumé, un saucisson de canard et un toast de Petit-Gris chez "Marius Corner", un mini cupcake chez "Les Cup'"inn" et pour terminer deux galopins de bières à 'L'Empreinte belge". Une chouette et originale manière de découvrir Namur et sa gastronomie. Et tout cela donc en Segway !

Amélie Lefevre est directrice de l'Office du Tourisme de Namur. Elle était l'invitée de Terry Lemmens dans Aller/Retour ce lundi.

Réservations au 081 24 64 49 ou ICI

Et notez déjà une nouvelle balade annoncée pour le samedi 13 octobre