Bal(l)ade musicale et gustative au fil des remparts… à Walcourt !

Une journée insolite qui débutera par un apéro musical dès 11 h en la salle communale avec possibilité de restauration (sur réservation). Entre 13 h 30 et 17 h 30 , place à la balde, à la découverte de jardins au charme particulier, de musiciens aux instruments et styles des plus variés (musique des Balkans, salsa cubaine, chansons française..) et des artisans avec leurs spécialités à déguster..

Infos et réservation au 071 61 46 86

Ecoutez Annick Trevis de l'association "Les Passeurs des Remparts" invitée d'Aller/Retour