Aviation Days ces 23 et 24 juin à la base Aérienne de Florennes et à l'aérodrome de Cerfontaine.

Le Royal Belgian Dence Aeroclub et l'Aérodrome de Cerfontaine ouvriront respectivement leurs portes ces samedis 23 et dimanche 24 juin. Le 2eme Wing Tactique s'associera à ce double événement qui se veut avant tout interactif. Plusieurs activités thématiques et réc réatives seront organisées sur le site de la Base de FLorennes en matinée et celui de l'Aérodrome de Cerfontaine l'après-midi. Le public pourra ainsi découvrir le monde de l'aviation militaires et de tourisme sous différentes formes et aura aussi accès à un stand d'information ayant trait aux possibilités d'emploi au sein du département de la Défense.