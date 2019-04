"Ave Animalis" ouverture de la saison à Malagne, Archéoparc de Rochefort

A l’occasion de l’ouverture de saison, le public est invité à un voyage dans le temps où des rencontres improbables deviennent possibles. Profitez d'une immersion totale au cœur de la ferme gallo-romaine et découvrez les habitants peu ordinaires qui l'occupent ; chevaux, moutons, chèvres, poules, ..., vous l’aurez compris, nos amis à poils et à plumes seront, ce 06 avril, mis à l’honneur.

Laissez-vous surprendre par des démonstrations de débardage, de chien de berger ou bien encore par la présentation de chevaux romains ! Découvrez le filage, le tissage et le feutrage, toutes ces techniques permettant de travailler la laine. Dégustez le pain gallo-romain qu’aura préparé un apprenti boulanger, et ce, pour le plaisir de vos papilles, fabriquez vous-mêmes le beurre ! Profitez d'une balade ornithologique au cœur d'unécrin de verdure et allez à la rencontre des habitants de la mare.



Les amoureux d’histoire et d’animaux découvriront le cadre préservé de la villa gallo-romaine et perceront les nombreux secrets des habitants, petits ou grands, poilus ou plumés, qui l’habitent, pour le plaisir de toute la famille!

Toutes les infos via le SITE

Camille Scuttenaire est chargée de Communication à la Malagne . Ecoutez là !