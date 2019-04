"Au fil des Saisons"' l'agenda des événements horticoles - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... L'agenda "Au Fil des Saisons - Printemps 2019", édité par la FWH - APHW est sorti de presse ! Ce calendrier des événements horticoles et du jardin s'échelonne d'avril à fin juillet ! Il présente un aperçu des événements non seulement en Belgique, mais également à l'étranger. Ceux-ci sont classé alphabétiquement en fonction de 7 clefs d'entrée : arbres fruitiers; cours - conférence.., fête des plantes, marchés, expositions, sélection de livres et revue, petites annonces ... Un outil indispensable pour tout amateur de jardinage. Et cette publication célèbre également les 25 ans de l'agenda "Au Fil des Saisons". Durant plus d'un an, la conceptrice, Bénédicte Courtens, s'est attelée à interviewez une centaine de personne qui ont cheminé avec elle durant ce quart de siècle. Ces témoignages sont reprise dans le supplément "Racines de 100 passions". L'agenda est disponible en librairie et vous trouverez plus d'informations via le site Ecoutez Bénédicte Courtens