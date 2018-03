"Au Fil des Saisons" l'agenda des événements horticoles et du jardin, édition printemps 2018 vient de sortir de presse !

Avec le retour du printemps, c'est la reprise des travaux au jardin ! Taille, nettoyage, plantation, semis... bref, le travail ne manque pas pour tout amateur et amoureux du jardin . C'est aussi le retour des bourses aux plantes, fêtes des jardins, conférences, journées thématiques... Et pour vous aider dans vos choix rien de tel que l'Agenda "Au Fil des Saisons" édité par l'APHW. Vous y trouverez un large aperçu des événements saisonniers en Belgique mais aussi à l'étranger (foires, cours, conférences, marché, fete des plantes..) mais également une sélection de livres et revues, des petites annonces ...

Bénédicte Courtens est la rédactrice de cet outil devenu incontournable pour les jardiniers tant amateur que professionnel ! Elle était dans Aller/Retour ce vendredi !