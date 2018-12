Ateliers de la Biodiversité en Wallonie

Quel est l'objectif de cette démarche ? Proposer une série de recommandations en faveur de la nature et de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques, les plans, les pratiques et les projets. Faire une focus de la biodiversité et des écosystèmes, partager des pratiques inspirantes, débattre des enjeux sociétaux.. et votre participation peut faire la différence !

Deux rendez-vous : ce lundi 10 décembre à Namur pour une soirée ciné-débat et une journée de lancement ce mardi 11 à Liège. Un cycle d'ateliers qui se poursuivra jusqu'au printemps prochain.

Ce lundi, projection du film "La Terre vue du Coeur". Toutes les infos et les inscriptions ICI

Ecoutez Virginie Hess.