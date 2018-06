La Coupe du monde de Football est un moment convivial et festif pour les supporters ! C'est également un moment propice à la consommation. Est-ce que l'éco-consommation est compatible avec le Mondial ?

Comment faire pour concilier environnement et plaisir du ballon rond ? Ecoutez les conseils de Stéphanie Grofils de l'asbl Ecoconso.

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE