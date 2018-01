"Artist" le premier album du duo ottintois 21st of June

Louise et Marie sont amies, elle habitent à Ottignies-Louvain-la-Neuve et elles forment le duo 21st of June qui vient de sortir son premier album.

Passionné de musique et de chant, le groupe réalise des petits concerts de quartier et participent à différents concours. Les deux jeunes femmes ont également participé à The Voice 2016, une expérience qu'elles qualifient "d'enrichissante".

2017, année de concerts et aujourd'hui, Louise et Marie sortent leur premier album "Artist", bientôt disponible sur les plateformes de téléchargement. Un album folk et acoustique.



Ecoutez Marie Michotte qui était l'invitée d'Aller/Retour ce lundi.

Et si vous souhaitez en savoir plus, c'est notamment via la page FACEBOOK