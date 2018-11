Arlon : offre d'emploi d'infirmier(e)...

Le Centre PMS Libre d’Arlon recherche un(e) infirmier(e). Votre travail consiste à recevoir et analyser les demandes des écoles et des parents. Vous travaillez en partenariat avec les écoles, vous assurez en binôme des animations de classes, des entretiens individuels et familiaux. Vous effectuez également des tâches administratives (suivi de dossiers...)..

Quel type de profil ?

Le centre recrute une personne disposant d’un Baccalauréat professionnel Services médicaux et paramédicaux : Infirmier ou sage-femme. Etre titulaire d'un diplôme d'infirmier en santé communautaire est un atout.

Quel type de contrat est proposé ?

Contrat : Il s’’agit d’un contrat de remplacement jusqu’au 21/12/2018 avec une possibilité de prolongation

Régime de travail : Temps partiel (11h00) avec un horaire à convenir.



Comment postuler ?

Il faut envoyer votre candidature par mail

Centre PMS Libre d'Arlon

Mme MOULU Anne (Directrice ff)

anne.moulu@pmsl-arlon.be

Rue des Déportés 129 6700 Arlon