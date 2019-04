Après son triomphe à Bastogne, Funky Fab sera bientôt à Rochefort et à Arlon.

Funky Fab, invité d'Aller/Retour - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 09/04/2019 Découvrez cet humoriste qui a séduit le public bastognard tout récemment ! Le 6eme Festival du Rire de Bastogne s'est cloturé il y a quelques jours. La "Finale des Talents de l'humour" à récompensé Funky Fab, alias Fabrizio Gurrieri. L'humoriste bruxellois a remporté, avec son humour trash et tout terrain, les prix du jury et du public. Une première pour cet artiste de 39 ans qui a débuté dans le métier il y a 5 ans. Dans son spectacle, l'humoriste évoque ses deux passions, les femmes et la ... nourriture.. Il sera notamment au Plais du Rire à Arlon le 6 juin prochain et avant cela au Festival du Rire de Rochefort le 18 mai. Toutes les infos via son SITE Jean Marc Decerf l'a contacté...