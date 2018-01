Après 9 mois d'existence, le restaurant Rob's Corner à Ciney entre dans le guide Gault @ Millau

Robin Haquenne a 22 ans et c'est un jeune chef originaire de Celles qui vient de se voir récompenser par le guide Gault & Milau dans lequel il a reçu sa première toque.

C'est en mars dernier que Robin ouvre son restaurant "Rob's Corner" à Ciney, près de gare. Neuf mois plus tard il faisait partie des nouveaux établissements du Guide Gault & Milau 2018 ! Les juges lui ont attribué un 13/20 et une première toque.

Robin Haquenne était dans Aller/Retour ce mardi...

Et si vous souhaitez plus d'info c'est via le SITE