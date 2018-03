Appel à projets "Générations solidaires" : valoriser des initiatives citoyennes !

Cette initiative est menée par les Editions Vers l'Avenir en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin notamment.

Par sa volonté de proximité avec les citoyens, l’ASBL Générations solidaires souhaite promouvoir et soutenir les initiatives citoyennes valorisant la solidarité et améliorant la vie quotidienne de chacun. Générations solidaires se veut donc être un relais et un soutien des projets solidaires qui émergent en Belgique francophone, à la fois un coup de projecteur et un coup de pouce aux citoyens qui s’engagent.

Les projets soutenus seront des initiatives " naissantes " ou en croissance.