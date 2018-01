Anoïa, jeune trio belge influencé par Nirvana et Noir Désir

Guillaume, Christophe et Laurent (originaires de Neufchateau et Fauvillers) proposent un rock gras aux textes francophones incisifs alternant humour noir et râleries de vieil adolescent névrosé. Le trio, mené par la voix de son guitariste-chanteur Laurent Poos, transmet son message à travers une musique inspirée du rock des années 90, le son se veut simple et puissant afin de se faire une place dans les esprits et d'y rester.