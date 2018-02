Alexandra Tondeur, une jeune brabançonne passionnée de triathlon !

Elle a 30 ans, elle est née à Namur et elle vit à Court-Saint-Etienne en Brabant wallon. Alexandra Tondeur a déjà un beau palmarès derrière elle ...

Alexandra est triathlète professionnelles, championne de Belgique en 2010 et vainqueur sur triathlon Ironman 70.3.

C'est dès son plus jeune âge qu'elle commence le sport et pratique diverses activités comme l'équitation, le tennis de table, le tennis ou encore l'athlétisme. Elle participe à quelques cours dans cette spécialité. Et c'est à l'université qu'elle se découvre une passion pour le triathlon ! Portrait dans Aller/Retour ce mercredi !