Agissez pour un environnement sans pesticides !

Le jeudi 21 février dernier , Nature et Progres a lancé un appel à rassemblement à Jambes pour une Wallonie sans pesticides !

Les pesticides se sont infiltrés partout. Dans l’eau de pluie qui arrose nos jardins, l’air que nous respirons, le nectar des fleurs que butinent les abeilles, les pommes et les cerises… et dans notre corps.

Chute libre des populations d’oiseaux, de papillons et de grenouilles. Disparition d’abeilles et de pollinisateurs par milliards. Raréfaction des fleurs sauvages. De nombreuses études démontrent les ravages des pesticides sur notre biodiversité. Et sur notre santé aussi. Cancer, maladie de Parkinson, troubles psychomoteurs chez les enfants… autant de pathologies en hausse.

En plus d’avoir généré toutes ces dégradations, l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse n’a permis ni d’éradiquer la faim dans le monde, ni d’améliorer la qualité de ce que nous mangeons. Devenus fournisseurs d’ingrédients pour l’industrie alimentaire, si les agriculteurs survivent encore aujourd’hui, c’est grâce aux subventions publiques. La rentabilité des fermes est en berne.