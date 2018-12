"Ad Lucem" à ne pas manquer  ce jeudi 13 décembre en l'Eglise St Martin de Perwez

"Ad Lucem", c'est une rencontre entre deux formations, tout d'abord le duo Belem (Didier Laloy et Kathy Adam). Lui joue de l'accordéon diatonique, elle du violoncelle. Tous deux sont des musiciens belges d'une rare virtuosité. Leur duo complice, fruit de nombreuses collaborations, donne à leurs créations une densité et une richesse insoupçonnées.

De l'autre côté, Barbara Furtuna, un quatuor vocal corse qui arpente les scènes du monde depuis une quinzaine d'année. Leur musique est issue d'une tradition multiséculaire. Ils l'enrichissent aujourd'hui de leurs propres compositions et lui donnent une couleur très personnelle.

Le croisement de ces deux identités fortes donne une musique subtile où chacun garde son âme et s'appuie sur l'autre pour la mettre en exergue . Chaque formation s'efface tour à tour pour mieux se retrouver tout au long de ce répertoire d'une incroyable teneur harmonique. Les six musiciens prennent plaisir à confronter leurs univers réciproques. Ils partagent avec nous l'alchimie précieuse d'une musique émouvante et lumineuse..

Le travail de Didier Laloy est guidé par sa soif de nouvelles expériences, sa volonté est de surprendre et de s’étonner!

Au fil des ans, il a eu la chance de collaborer avec de nombreux artistes talentueux de la scène belge et internationale. Il a également développé une passion pour son propre "monde créatif" à travers quatre projets personnels majeurs: S’tres, Didier Laloy Invite’S, Pôz,… Sa riche carrière lui a permis d’essayer différents types de musique tels que la musique du monde, le jazz, le pop-rock ou même le théâtre… sans jamais préférer l’un à l’autre. Il a défini son propre style à travers sa "liberté de création", qui consiste à répondre à ses besoins personnels et surtout, à amener son public dans des lieux encore inconnus. Pendant plus de 20 ans, il a participé à pas moins d’une centaine d’enregistrements et continue à être fort dans le monde entier.

"Ad Lucem" à ne pas manquer ce jeudi 13 décembre en l'Eglise St Martin de Perwez et le lendemain au Centre Culturel de Walcourt. Ainsi que le 17 décembre à l'Hulencourt Festival à Vieux Genappe.

Didier Laloy était l'invité de votre émission En Direct depuis le Quartier Latin à Marche en Famenne ce vendredi