"Accueillez un élève étranger" !

Cela fait près d'un an que de nombreux élèves étrangers sont arrivés en Belgique via l'asbl WEP/Windrose.

Ils ont entre 15 et 18 ans et ils ont fait le choix de venir chez nous apprendre notre langue et vivre une expérience d'immersion unique. Ils partagent le quotidien d'une famille d'accueil et suivent les cours d'une école locale. Leur année belge arrive à son terme . Dans quelques semaines ils sera temps pour eux de quitter leur famille d'accueil.

Dans le sens des arrivées, près de 65 nouveaux élèves vont démarrer fin aout leur programme scolaire en Belgique. Afin qu'ils puissent vivre une expérience interculturelle inoubliable, l'asbl WEP Windrose recherche déjà plusieurs familles qui souhaiteraient accueille chez un un élève-échange à partir de fin aout.

Ecoutez Adrien Buntinx, invité d'Aller/Retour ce vendredi

