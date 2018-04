A la recherche d'un emploi?

Si vous êtes intéressés par cette formation de conseiller en énergie, il est important de s’inscrire avant le 8 mai au 081/23 45 45. Vous serez invité ensuite à participer à une séance d’information le 22 mai et à un entretien de motivation

Cette formation est proposée aux demandeurs d’emploi et également aux travailleurs, elle débute le 11 juin jusqu’au 13 juillet, (20 jours). Un stage en entreprise vient compléter le parcours de formation.

Le Forem propose une formation au Centre de Dinant pour permettre d’acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires pour accéder à cette profession et procéder à la gestion optimale des consommations énergétiques de l’entreprise

Envoyer CV et lettre de motivation par email à info@econception.be

Vous avez une très bonne connaissance du français et possédez un permis B

Rue des Combattants 39 B-6900.ON ON BELGIQUE

Vous êtes expérimenté en prothèse fixe, la connaissance des implants est indispensable. La connaissance des squelettiques est un plus.

L'entreprise Odoo située à Ramilies recherche un ACCOUNT MANAGER (H/F) sur la région d'Auderghem

Profil :

Un master en commerce

Une maitrise parfaite de l’anglais – fluent in English et d’autres connaissances linguistiques : français ou néerlandais ou arabe ou toute autre langue

Forte compétence de négociation

De 0 à 3 ans d’expérience en vente de technologie

Capacité de performer dans un environnement dynamique, compétitif et dynamique

Contrat:

Régime de travail : Temps plein de jour - A durée indéterminée avec un package salarial attractif (fixe + commissions) –

Mais aussi des formations fonctionnelles et commerciales –

Comment postuler ?

Gilson Emy (Talent Acquisition officer)

Chaussée de Namur 40 1367 Ramillies BELGIQUE

Postulez via ce lien...