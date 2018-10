9eme édition du Tour des Chais à Ernage ce 20 et 21 octobre

Suite au vif succès rencontré lors des précédentes éditions, ces samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, se déroulera à ERNAGE la neuvième édition du Tour des Chais, une manifestation originale organisée par "Tour des Chais Ernage ASBL", avec la collaboration des habitants du village d’Ernage qui, cette année encore ont répondu présents et accueilleront les trente et un viticulteurs provenant des grandes régions de France, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Grèce, d'Allemagne, d'Arménie et de Géorgie.