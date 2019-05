3eme tournée de « Scène de Villages » qui fera halte dans 7 communes de l'Est du Brabant wallon... C'est le samedi 4 mai dernier qu'a été lancé la 3eme tournée de « Scène de Village » dans l'Est du Brabant wallon Depuis 2017, la tournée culturelle Scène de villages égaie les places de villages de l’Est du Brabant wallon pendant la belle saison. Artistes de théâtre, d’arts de rue, danseurs et musiciens s’y relaient le temps d’un après-midi et d’une soirée, emmenant un public de tout âge dans leur univers tantôt drôle, tantôt poétique ou corrosif. Chaque année, plus de 30 compagnies participent à ces événements qui touchent plus de 2 500 spectateurs de la région Prochaine halte ce 25 mai à Incourt, le 15 juin à Perwez. Julie Delocoq est chargée du projet . Ecoutez là