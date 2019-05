3ème édition de la Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs

3eme édition de la Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs - Aller/Retour Namur, Luxembourg... « Les abeilles et les pollinisateurs, notre garantie nature » ! Savez vous que 85% des plantes comestibles dépendent du travail des pollinisateurs : abeilles, papillons, bourdons,… Ils sont essentiels pour la biodiversité, nos cultures agricoles et donc, pour la qualité de notre alimentation. Pourtant, la population de pollinisateurs est en constant déclin. Les causes sont multiples : pesticides, perte ou dégradation des habitats, présence de parasites ou de prédateurs invasifs, tontes excessives, destructions des haies et bocages ... Afin de sensibiliser un maximum le grand public à l'importance de protéger ces insectes indispensables à la survie de l'espère humaine, la troisième édition « Abeilles et Compagnie : la Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs » se déroule depuis ce 18 mai et jusqu'au 2 juin un peu partout en Wallonie. Une campagne coordonnée par l'asbl Adalia 2.O Sachez encore que Cécile Djunga est cette année encore, la marraine de cette opération. Arnaud Desset est coordinateur de la campagne . Terry Lemmens l'a contacté