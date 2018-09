33eme édition du Festival international du Film Francophone de Namur

Le FIFF, c'est LE rendez-vous 7eme art de la capitale wallonne. Ce festival se veut convivial, créatif, rassembleur et professionnel.

Il propose chaque année une centaine de films - longs et courts métrages, de fiction, d'animation, de documentaires et de clips - et décerne les Bayard qui récompensent les lauréats des différentes compétitions et s'accompagnent de prix à la distribution.

En plus d'explorer des univers cinématographiques, le FIFF organise également de nombreux ateliers et rencontres permettant aux professionnels de se réunir et de bâtir le cinéma francophone de demain. Le festival contribue par ailleurs à l'éducation des jeunes en proposant des activités et séances pédagogiques pour les 3 - 25 ans.