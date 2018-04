28eme édition du Festival du Rire de Bierges dès ce 21 avril !

Et pour cette édition 2018, Freddy Quibus et son équipe ont placé la barre très haut en invitant des artistes belges et étrangers qui se sont déjà produits à Bierges et y reviennent par amitié. Certains d'entre eux ont été lauréats à Bierges et sont devenus des valeurs sûre de l'humour, tels Jérome de Warzée, Kody, Martin Charlier alias Kiki et l'imitateur Fabian le Castel. A l'affiche de cette première soirée du 21 avril Yves Pujol et Freddy Tougaux.

La troupe de "Sois Belge et tais-toi" présentera "Le Grand Vingtième" les dimanche 22 et lundi 23.

Le jeudi 26, à ne pas manquer "Tout es bon dans le Macron", la nouvelle revue des chansonniers du Théatres des 2 Anes de Paris.

Notons encore les Frères Taloche, Albert Cougnet et le grand retour à Bierges de Chantal Ladesou !

Programme complet via le SITE