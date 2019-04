25 ans de Natagora Famenne-Ardenne ! La Nature en Fete !

25 ans de Natagora Famenne Ardenne - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 30/04/2019 Ces vendredi 3 et samedi 4 mai l'association Natagora organise un grand Festival Nature à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne Natagora est une association qui a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines. Ce Festival Nature organisé à Marche-en Famenne est à destination de tous afin de : Sensibiliser tous les types de publics, jeunes, adolescents, familles, seniors à la protection de la nature, aux actions que chacun peut entreprendre à son niveau, Mettre en valeur les magnifiques sites de grande valeur à Marche-en-Famenne, Fêter l’anniversaire des 3 régionales de bénévoles ! Du 3 au 11 mai : exposition d’artistes photographes et aquarellistes Vendredi 3 mai : journée consacrée aux enfants via les écoles du territoire de Marche-en-Famenne (tous réseaux confondus) : stands, animations, expositions, balades… En soirée : conférence tout public sur les papillons de nuit, suivie d’une sortie nocturne Samedi 4 mai : journée consacrée à tous les publics : stands, animations, expositions, ateliers, balades, et une soirée de concerts pour clôturer la journée Présence d' artistes de grand talent, photographes ou aquarellistes, qui ont accepté d’exposer leurs œuvres pour le festival ! C’est ainsi que le public pourra découvrir, ou redécouvrir, les œuvres des artistes Anne-Catherine Lardinois, Martin Dellicour, Yves Fagniart, Jean-Pierre Fripiat, Grégory Galand, Karl Gillebert, Benoit Huc, Franco Limosani, Harry Mardulyn et Philippe Moës. Les artistes seront présents le 4 mai pour rencontrer le public et dédicacer leurs livres, et seront également disponibles, chacun à leur tour, sur toute la durée de l’exposition ! L’inauguration du Festival Nature aura lieu, sur invitation, le vendredi 3 mai 2019 dans le Hall de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, de 18h à 19h, autour du verre de l’amitié. Détails en compagnie de Virginie Hess