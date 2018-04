1ere édition du marathon international et semi-marathon de Namur ce 22 avril !

Le Marathon International (42,195 km) et le Semi-Marathon (21,500 km) de Namur offrent une occasion unique de découvrir la Ville. Il est à la fois un défi sportif dans un cadre unique à la confluence de la Meuse et de la Sambre, un événement familial et populaire accessible à toutes et tous et une attraction touristique par la découverte d’une capitale historique et culturelle aux multiples visages. Des animations sont prévues le long du parcours. Départ et arrivée Avenue Bovesse .

Nicolas Bonomi était l'invité de Jean-Marc Decerf dans Aller/Retour ce lundi...

Toutes les infos ICI