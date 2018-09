1ère édition du Doc'Riders ces 22 et 23 septembre

Un nouveau défi sportif et solidaire : le Doc'Riders !

L'ONG internationale de développement médical Médecins du Monde organise pour la 1ère fois ces 22 et 23 septembre, en partenariat avec la ville de Marche-en-Famenne, un événement solidaire à vélo : le Doc'Riders.

Un événement qui vise à réunir à la fois amoureux de la nature et sportifs en quête de défi. Il promet à toutes et tous le plein d'émotion, de dépassement de soi, de grands espaces et de solidarité.

Par équipes de trois, les participants parcourront 200 km à vélo et disposeront de 24 H pour venir à bout de ce défi. C'est un parcours au coeur de la Wallonie qui leur donnera l'occasion de (re) découvrir la magie du territoire Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse.

En amont de ce bel événement, chaque équipe s'engage à collecter 1500 euros en faveur des actions de développement médical de Médecins du Monde. Un moyen original de s'engager dans la lutte contre les inégalités, en Belgique et dans le monde.

Toutes les infos via ce SITE ou via FACEBOOK

Alexandre Seron est directeur de la Communication à Médecins du Monde . Jean-Marc Decerf l'a contacté ce mardi dans Aller/Retour !