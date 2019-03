1ère convention des Arts du Cirque à Aubange ces 30 et 31 mars !

Les Ateliers CircoMathiques en collaboration avec Cirquo Délire, Les Rires en Plus, Fun en Bulles, Les Quilles libres et les Jongleurs de Metz organisent la 1ère Convention des Arts du Cirques au Centre sportif de Clémarais à Aubange ces 30 et 31 mars

Tout au long du week-end, artistes de cirque passionnés de tout âge et de tous horizons se retrouveront afin d’échanger, d’apprendre et de s’entraîner dans une ambiance conviviale et se mêleront au public venu pour s’initier aux différentes techniques de cirque ou pour profiter des animations proposées. Au programme : espace d’initiation encadré, deux salles d’entraînement, spectacle et jonglerie de feu le samedi soir, et bien d’autres surprises à découvrir !

Ecoutez Mathieu Portion, responsable de la Convention et de l'ASBL organisatrice que Jean-Marc Decerf à contacté cet après midi !

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via la page facebook des ATELIERS CIRCOMATHIQUES