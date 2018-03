19eme marché au Chocolat à WAVRE ce 18 mars

Au lait, blanc ou noir… croquant ou praliné… il est plus qu’un aliment ! Il est parfois simplement l’oeuvre de la gourmandise de petits et grands, mais il peut être également une oeuvre d’art qui se travaille, qui se découvre, qui se déguste… où l’artisan-chocolatier se distingue par son talent et l’alchimie des ingrédients qu’il lie à la fève de cacao.

5 participants au concours de la Praline du Brabant wallon, 11 artisans chocolatiers, 3 écoles et l’équipe de choc du Brabant wallon seront là pour animer et faire découvrir ce métier entre tradition et imagination !

Les enfants seront accueillis dans des espaces qui leur seront entièrement dédiés. Des grimeuses professionnelles égayeront les petites frimousses, et d’autres surprises les attendront !

L'entrée et les animations sont gratuites !

Toutes les infos ICI

Ecoutez Marie Zagaglia, Gérante d'entreprise, à Chocolate Temptation - artisan chocolatier à Wavre !