12 emplois disponibles dans le sud Luxembourg!

Les candidats devront aimer travailler dans une équipe dynamique, jeune et motivée. Ils devront être ambitieux, avoir de la volonté et de la ténacité. Le contact client, le sens du service et le travail en équipe sont également des éléments importants à prendre en compte.

un jobday est organisé demain, donc ce mardi 9 avril au restaurant de Sterpenich rue de Grass 97 à 6700 Arlon. N’hésitez plus à envoyer votre CV par mail à entreprises.luxembourg@forem.be ou à vous inscrire à ce jobday en téléphonant au 063/670 293.

Détails en compagnie d'Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem