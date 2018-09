11eme marche gourmande de Bouillon.

Le départ se fera au Château fort entre 10 h et 11 h. Un petit déjeuner vous attendra dans la cour d'honneur du Château avant le départ de la balade sur une distance de 10 kms comprenant sept étapes gourmandes.

Le prix est de 35 euros par adulte et 17 euros pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservations au 0479 51 69 03 ou via marchegourmandebouillon@gmail.com ou encore via la page FACEBOOK

Ecoutez Gregory Berte du SI de Bouillon.